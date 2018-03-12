Вход
Поиск

Комфортный онлайн

ВТБ, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 3,75%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
562
Ставка
3,75%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 181 до 394 дней от 395 до 545 дней от 546 до 731 дня от 732 до 1101 дня от 1102 до 1830 дней
от 30 000 ₽ 3,75 3,75 3,65 3,65 1,9
от 181 до 394 дней от 395 до 545 дней от 546 до 731 дня от 732 до 1101 дня от 1102 до 1830 дней
от 3 000 $ 0,2 0,25 0,3 0,35 0,01
от 181 до 394 дней от 395 до 545 дней от 546 до 731 дня от 732 до 1101 дня от 1102 до 1830 дней
от 3 000 € 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад открывается через Интернет-банк.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
не позднее 30 дней до окончания срока вклада
Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма снятия
15 000 рублей, 500 долларов/евро
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна не более 2 раз
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
26.02.2018 11:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Комфортный онлайн» в 302 городах России
44 768
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Банк ВТБ»
Адрес
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
Сайт
www.vtb.ru
Отделения и банкоматы
в городе Санкт-Петербург
Отделения 83 Банкоматы 358 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-24-24 — частным клиентам
8 800 200-77-99 — юридическим лицам

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Выгодный онлайн 7 30 000 ₽ Посмотреть
Выгодный 6,7 100 000 ₽ Посмотреть
Пополняемый 6,25 100 000 ₽ Посмотреть
Пополняемый онлайн 6,25 30 000 ₽ Посмотреть
Комфортный 3,75 100 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще