Комфортный онлайн
ВТБ, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 3,75%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
562 ₽
Ставка
3,75%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 181 до 394 дней
|от 395 до 545 дней
|от 546 до 731 дня
|от 732 до 1101 дня
|от 1102 до 1830 дней
|от 30 000 ₽
|3,75
|3,75
|3,65
|3,65
|1,9
|от 181 до 394 дней
|от 395 до 545 дней
|от 546 до 731 дня
|от 732 до 1101 дня
|от 1102 до 1830 дней
|от 3 000 $
|0,2
|0,25
|0,3
|0,35
|0,01
|от 181 до 394 дней
|от 395 до 545 дней
|от 546 до 731 дня
|от 732 до 1101 дня
|от 1102 до 1830 дней
|от 3 000 €
|0,01
|0,01
|0,01
|0,01
|0,01
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад открывается через Интернет-банк.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
не позднее 30 дней до окончания срока вклада
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
-
возможно, но есть ограничения:
15 000 рублей, 500 долларов/евро
- минимальная сумма снятия
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна не более 2 раз
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 26.02.2018 11:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Комфортный онлайн» в 302 городах России
44 768
Справочная информация
ПАО «Банк ВТБ»
- Адрес
-
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
- Сайт
- www.vtb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
8 800 100-24-24 — частным клиентам8 800 200-77-99 — юридическим лицам
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,6% Ставка в долларах 3,25%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,25% Ставка в долларах 3%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в долларах 3% Срок 2 года
Популярные предложения
Другие вклады банка
|Название, банк
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Выгодный онлайн
|7
|30 000 ₽
|Посмотреть
|Выгодный
|6,7
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Пополняемый
|6,25
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Пополняемый онлайн
|6,25
|30 000 ₽
|Посмотреть
|Комфортный
|3,75
|100 000 ₽
|Посмотреть
Вклады
Популярные предложения
Другие предложения
Показать еще Свернуть