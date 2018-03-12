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VIP-Все включено

Национальный Банк «Траст», вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 5 000 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока или ежемесячно
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
322 329
Ставка
6,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 271 день 367 дней
от 5 000 000 ₽ 5,6 6,35 6,35 6,35
от 10 000 000 ₽ 5,75 6,5 6,5 6,5
91 день 181 день 271 день 367 дней
от 50 000 $ 0,4 0,9 0,9 1,15
от 100 000 $ 0,55 1,05 1,05 1,3
91 день 181 день 271 день 367 дней
от 50 000 € 0,15 0,15 0,15 0,15
от 100 000 € 0,2 0,2 0,2 0,2
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока или ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
для резидентов РФ – на специальный карточный счет или на текущий счет, открытый в банке на имя вкладчика; для нерезидентов РФ – на текущий счет, открытый в банке на имя вкладчика
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • максимальная сумма
  • срок внесения пополнения
50 000 рублей, 1000 долларов/евро; общая сумма дополнительных взносов в течение всего срока вклада не ограничена, при этом текущий остаток на счете вклада не может превышать сумму первоначального взноса во вклад более чем на 50 млн. рублей/эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции пополнения; за исключением последних 60 дней срока вклада
Частичное снятие
возможно
неснижаемый остаток - 100 000 рублей, 2 000 долларов/евро; сумма расходования в календарном месяце, в котором открыт вклад, не должна превышать 50 процентов (включительно) от первоначального взноса во вклад; в последующие календарные месяцы сумма расходования не должна превышать 50 процентов (включительно) от остатка денежных средств, находящихся на счете на начало дня 1-го числа календарного месяца, в котором производится частичное расходование средств
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 16:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «VIP-Все включено» в 24 городах России
27 987
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Справочная информация
ПАО «Национальный банк «Траст»
Адрес
105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1
Сайт
www.trust.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 15 Банкоматы 15 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 587-90-44

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