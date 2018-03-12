VIP-Все включено
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 5 000 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока или ежемесячно
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
322 329 ₽
Ставка
6,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|91 день
|181 день
|271 день
|367 дней
|от 5 000 000 ₽
|5,6
|6,35
|6,35
|6,35
|от 10 000 000 ₽
|5,75
|6,5
|6,5
|6,5
|91 день
|181 день
|271 день
|367 дней
|от 50 000 $
|0,4
|0,9
|0,9
|1,15
|от 100 000 $
|0,55
|1,05
|1,05
|1,3
|91 день
|181 день
|271 день
|367 дней
|от 50 000 €
|0,15
|0,15
|0,15
|0,15
|от 100 000 €
|0,2
|0,2
|0,2
|0,2
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
в конце срока или ежемесячно
на текущий счёт или на счёт банковской карты
для резидентов РФ – на специальный карточный счет или на текущий счет, открытый в банке на имя вкладчика; для нерезидентов РФ – на текущий счет, открытый в банке на имя вкладчика
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
50 000 рублей, 1000 долларов/евро; общая сумма дополнительных взносов в течение всего срока вклада не ограничена, при этом текущий остаток на счете вклада не может превышать сумму первоначального взноса во вклад более чем на 50 млн. рублей/эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции пополнения; за исключением последних 60 дней срока вклада
- минимальная сумма
- максимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
-
возможно
неснижаемый остаток - 100 000 рублей, 2 000 долларов/евро; сумма расходования в календарном месяце, в котором открыт вклад, не должна превышать 50 процентов (включительно) от первоначального взноса во вклад; в последующие календарные месяцы сумма расходования не должна превышать 50 процентов (включительно) от остатка денежных средств, находящихся на счете на начало дня 1-го числа календарного месяца, в котором производится частичное расходование средств
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.03.2018 16:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «VIP-Все включено» в 24 городах России
27 987
Справочная информация
ПАО «Национальный банк «Траст»
- Адрес
-
105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1
- Сайт
- www.trust.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 587-90-44
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