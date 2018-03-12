Параметры вклада

Выплата процентов

в конце срока или ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты для резидентов РФ – на специальный карточный счет или на текущий счет, открытый в банке на имя вкладчика; для нерезидентов РФ – на текущий счет, открытый в банке на имя вкладчика

Капитализация

нет

Специальный вклад

нет

Особые условия

нет

Пополнение

возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

максимальная сумма

срок внесения пополнения 50 000 рублей, 1000 долларов/евро; общая сумма дополнительных взносов в течение всего срока вклада не ограничена, при этом текущий остаток на счете вклада не может превышать сумму первоначального взноса во вклад более чем на 50 млн. рублей/эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции пополнения; за исключением последних 60 дней срока вклада

Частичное снятие

возможно неснижаемый остаток - 100 000 рублей, 2 000 долларов/евро; сумма расходования в календарном месяце, в котором открыт вклад, не должна превышать 50 процентов (включительно) от первоначального взноса во вклад; в последующие календарные месяцы сумма расходования не должна превышать 50 процентов (включительно) от остатка денежных средств, находящихся на счете на начало дня 1-го числа календарного месяца, в котором производится частичное расходование средств

Досрочное расторжение

по ставке до востребования

Увеличение ставки

нет

Автопролонгация

возможна

Открытие вклада online

возможно через интернет-банк

Удаленное открытие вклада

невозможно

Дата актуализации

05.03.2018 16:47