Стабильный доход
Зенит Сочи, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
6,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
620 ₽
Ставка
6%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|от 10 000 ₽
|6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
в течение первых 45-ти дней с даты действия договора
- максимальная сумма
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 02.03.2018 11:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стабильный доход» в 3 городах России
2 734
Справочная информация
АО «Банк Зенит Сочи»
- Адрес
-
354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Навагинская, д. 14
- Отделения и банкоматы
-
в городе Сочи
- Телефоны
-
(8622) 64-00-90
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