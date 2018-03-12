Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна. Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой .

Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 500 рублей (в терминалах самообслуживания возможно пополнение вкладов в сумме до 15 000 рублей); не позднее 30 дней до окончания срока Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при других условиях +0,1 п.п. при оформлении вклада через интернет-банк Автопролонгация возможна не более 3 раз Открытие вклада online возможно через интернет-банк Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 28.02.2018 11:06

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.