Быстрый доход (ежеквартально)
Углеметбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
6,65%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата ежеквартально
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
67 ₽
Ставка
6,65%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|от 1 000 ₽
|6,65
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
500 рублей (в терминалах самообслуживания возможно пополнение вкладов в сумме до 15 000 рублей); не позднее 30 дней до окончания срока
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
+0,1 п.п. при оформлении вклада через интернет-банк
- Автопролонгация
- возможна не более 3 раз
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 28.02.2018 11:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Быстрый доход (ежеквартально)» в 14 городах России
4 073
Справочная информация
АО «Углеметбанк»
- Адрес
-
454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 17б
- Отделения и банкоматы
-
в городе Челябинск
- Телефоны
-
(351) 247-49-79
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
Ставка 7,85% Срок 190 дней
-
Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
Ставка в рублях 8,5% Срок 400 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,25% Ставка в долларах 3%
Популярные предложения
Другие вклады банка
|Название, банк
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Быстрый доход (в конце срока)
|6,85
|1 000 000 ₽
|Посмотреть
|Доходный
|7
|2 000 000 ₽
|Посмотреть
|Вклад в будущее
|6,9
|1 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный
|6,9
|3 000 ₽
|Посмотреть
|Копилка
|6,75
|3 000 ₽
|Посмотреть
|Стабильный
|6,2
|3 000 ₽
|Посмотреть
|Удобный
|4
|5 000 ₽
|Посмотреть
Вклады
Популярные предложения
Другие предложения
Показать еще Свернуть