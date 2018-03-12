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Быстрый доход (ежеквартально)

Углеметбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,65%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата ежеквартально
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
67
Ставка
6,65%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 1 000 ₽ 6,65
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
500 рублей (в терминалах самообслуживания возможно пополнение вкладов в сумме до 15 000 рублей); не позднее 30 дней до окончания срока
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при других условиях
+0,1 п.п. при оформлении вклада через интернет-банк
Автопролонгация
возможна не более 3 раз
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
28.02.2018 11:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Быстрый доход (ежеквартально)» в 14 городах России
4 073
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Справочная информация
АО «Углеметбанк»
Адрес
454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 17б
Отделения и банкоматы
в городе Челябинск
Отделения 3 Банкоматы 19 посмотреть на карте
Телефоны
(351) 247-49-79

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