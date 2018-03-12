Валютный капитал
Фора-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 1,00%
Сумма
от 300 $
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 $
Ставка
1%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|31 день
|92 дня
|182 дня
|1 год
|от 300 $
|0,1
|0,3
|0,7
|1
|31 день
|92 дня
|182 дня
|1 год
|от 300 €
|0,03
|0,05
|0,15
|0,3
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
100 долларов/евро; не позднее 92 дней до окончания срока вклада
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 26.02.2018 13:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Валютный капитал» в 18 городах России
8 026
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Фора-Банк»
- Адрес
-
119021, г. Москва, Зубовский б-р, д. 25
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 775-65-558 800 100-98-89 — единая справочная служба
Специальные предложения
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Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,25% Ставка в долларах 3%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в долларах 3% Срок 2 года
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,6% Ставка в долларах 3,25%
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