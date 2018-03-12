Вход
Поиск

Валютный капитал

Фора-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 1,00%
Сумма
от 300 $
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
3 $
Ставка
1%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
31 день 92 дня 182 дня 1 год
от 300 $ 0,1 0,3 0,7 1
31 день 92 дня 182 дня 1 год
от 300 € 0,03 0,05 0,15 0,3
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт до востребования
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
100 долларов/евро; не позднее 92 дней до окончания срока вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
26.02.2018 13:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Валютный капитал» в 18 городах России
8 026
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Фора-Банк»
Адрес
119021, г. Москва, Зубовский б-р, д. 25
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 39 Банкоматы 29 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 775-65-55
8 800 100-98-89 — единая справочная служба

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Сберегательный Плюс 6 5 000 ₽ Посмотреть
Комфортный 6 2 000 000 ₽ Посмотреть
Выигрываем вместе 5,75 5 000 ₽ Посмотреть
Фора - Пенсионный 5,3 2 000 ₽ Посмотреть
Удачный выбор Плюс 5 50 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще