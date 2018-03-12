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два периода начисления процентов: первые три месяца 6,8%, последующий период -5,7%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения депозита; сумма вклада с учетом всех дополнительно внесенных денежных средств не может превышать 10 000 000 рублей

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия Вклад с "лестничным" начислением процентов. Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 1 000 рублей Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по истечении трех месяцев - 4%, четырех месяцев - 4,5% годовых Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 05.03.2018 12:38

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.