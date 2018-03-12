Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

всего три периода начисления процентов со ставкой 6% годовых за период с 1 по 180 день, 5,5% годовых - с 181 по 364 день и 5% годовых - с 365 по 545 день; указана средняя ставка за весь срок размещения средств на счете