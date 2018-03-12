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Капитализируемый+

Калуга, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
5,50%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
545 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
425
Ставка
5,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
545 дней
от 5 000 ₽ до 3 000 000 ₽ 5,5

всего три периода начисления процентов со ставкой 6% годовых за период с 1 по 180 день, 5,5% годовых - с 181 по 364 день и 5% годовых - с 365 по 545 день; указана средняя ставка за весь срок размещения средств на счете

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежеквартально
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
5 000 рублей; в течение первых 365 дней срока действия вклада; банка вправе в одностороннем порядке отменить прием дополнительных взносов
Частичное снятие
возможно
по истечении 30 дней со дня открытия вклада
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
ранее начисленные проценты за полные кварталы сохраняются
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
26.02.2018 11:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Капитализируемый+» в 2 городах России
3 066
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Калуга»
Адрес
248001, г. Калуга, ул. Суворова, д. 147
Отделения и банкоматы
в городе Калуга
Отделения 2 посмотреть на карте
Телефоны
(4842) 54-94-25

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