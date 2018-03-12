Капитализируемый+
Калуга, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
5,50%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
545 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
425 ₽
Ставка
5,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|545 дней
|от 5 000 ₽ до 3 000 000 ₽
|5,5
всего три периода начисления процентов со ставкой 6% годовых за период с 1 по 180 день, 5,5% годовых - с 181 по 364 день и 5% годовых - с 365 по 545 день; указана средняя ставка за весь срок размещения средств на счете
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежеквартально
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
5 000 рублей; в течение первых 365 дней срока действия вклада; банка вправе в одностороннем порядке отменить прием дополнительных взносов
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
-
возможно
по истечении 30 дней со дня открытия вклада
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ранее начисленные проценты за полные кварталы сохраняются
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 26.02.2018 11:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Капитализируемый+» в 2 городах России
3 066
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Калуга»
- Адрес
-
248001, г. Калуга, ул. Суворова, д. 147
- Отделения и банкоматы
-
в городе Калуга
- Телефоны
-
(4842) 54-94-25
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