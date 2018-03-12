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Статус

Челиндбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
7,00%
Сумма
от 30 000 000 ₽
Срок
366 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
2 105 753
Ставка
7%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
366 дней
от 30 000 000 ₽ 7
366 дней
от 450 000 $ 1,2
366 дней
от 400 000 € 0,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
клиенту выпускается карта Visa Platinum без взимания тарифа за выпуск карты (в комплекте с картой Priority Pass) с начислением процентов на остаток
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • максимальная сумма
  • срок внесения пополнения
общая сумма всех пополнений не может быть больше первоначального взноса; в течение первых 2/3 срока договора
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
проценты пересчитываются по ставке 2% годовых в рублях, 0,01% годовых в долларах/евро
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
01.03.2018 13:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Статус» в 27 городах России
3 922
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Челиндбанк»
Адрес
454091, г. Челябинск, ул. К. Маркса, д. 80
Отделения и банкоматы
в городе Челябинск
Отделения 13 Банкоматы 67 посмотреть на карте
Телефоны
(351) 239-83-80

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