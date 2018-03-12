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Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования клиенту выпускается карта Visa Platinum без взимания тарифа за выпуск карты (в комплекте с картой Priority Pass) с начислением процентов на остаток Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение возможно, но есть ограничения: максимальная сумма

срок внесения пополнения общая сумма всех пополнений не может быть больше первоначального взноса; в течение первых 2/3 срока договора Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях проценты пересчитываются по ставке 2% годовых в рублях, 0,01% годовых в долларах/евро Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 01.03.2018 13:56

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.