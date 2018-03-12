Статус
Челиндбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
7,00%
Сумма
от 30 000 000 ₽
Срок
366 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 105 753 ₽
Ставка
7%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|366 дней
|от 30 000 000 ₽
|7
|366 дней
|от 450 000 $
|1,2
|366 дней
|от 400 000 €
|0,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
клиенту выпускается карта Visa Platinum без взимания тарифа за выпуск карты (в комплекте с картой Priority Pass) с начислением процентов на остаток
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
общая сумма всех пополнений не может быть больше первоначального взноса; в течение первых 2/3 срока договора
- максимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
проценты пересчитываются по ставке 2% годовых в рублях, 0,01% годовых в долларах/евро
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 01.03.2018 13:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Статус» в 27 городах России
3 922
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Челиндбанк»
- Адрес
-
454091, г. Челябинск, ул. К. Маркса, д. 80
- Отделения и банкоматы
-
в городе Челябинск
- Телефоны
-
(351) 239-83-80
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