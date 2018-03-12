С частичным изъятием!
Акибанк, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт и ИНН.
Валюта
₽
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
186 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
35 671 ₽
Ставка
7%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|186 дней
|от 10 000 ₽
|6
|от 100 000 ₽
|6,25
|от 500 000 ₽
|6,75
|от 1 000 000 ₽
|7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
-
возможно
совокупная сумма снятий - не более 20% от первоначальной суммы вклада; допускается 1 раз в 31 день
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
сохранение процентов за полные 93 дня
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 06.03.2018 12:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «С частичным изъятием!» в 11 городах России
6 039
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий ипотечный банк «Акибанк»
- Адрес
-
423818, Республика Татарстан, г. Набережные Челны,
пр-тМира, д. 88а
- Отделения и банкоматы
-
в городе Набережные Челны
- Телефоны
-
8 800 100-25-42 — единая справочная служба
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