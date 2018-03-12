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С частичным изъятием!

Акибанк, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт и ИНН.
Валюта
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
186 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
35 671
Ставка
7%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
186 дней
от 10 000 ₽ 6
от 100 000 ₽ 6,25
от 500 000 ₽ 6,75
от 1 000 000 ₽ 7
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
совокупная сумма снятий - не более 20% от первоначальной суммы вклада; допускается 1 раз в 31 день
Досрочное расторжение
на льготных условиях
сохранение процентов за полные 93 дня
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 12:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «С частичным изъятием!» в 11 городах России
6 039
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий ипотечный банк «Акибанк»
Адрес
423818, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр-т Мира, д. 88а
Отделения и банкоматы
в городе Набережные Челны
Отделения 9 Банкоматы 20 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-25-42 — единая справочная служба

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