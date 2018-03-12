Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт и ИНН.

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна. Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой .

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение возможно Частичное снятие возможно совокупная сумма снятий - не более 20% от первоначальной суммы вклада; допускается 1 раз в 31 день Досрочное расторжение на льготных условиях сохранение процентов за полные 93 дня Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 06.03.2018 12:49

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.