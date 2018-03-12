Комфортный
Аспект, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
6 735 ₽
Ставка
6,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|91 день
|181 день
|367 дней
|от 100 000 ₽
|6
|6,3
|6,5
|91 день
|181 день
|367 дней
|от 3 000 $
|0,55
|1
|1,2
|91 день
|181 день
|367 дней
|от 3 000 €
|0,2
|0,25
|0,3
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
1 000 рублей, 50 долларов/евро; не позднее чем за 31 календарный день до окончания срока вклада
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 12.03.2018 16:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Комфортный» в 5 городах России
9 868
Справочная информация
АО «Акционерный банк «Аспект»
- Адрес
-
129327, г. Москва, ул. Ленская, д. 28
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 200-75-01 — единая справочная служба(495) 587-75-01(495) 472-39-00
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
Ставка в рублях 8,5% Срок 400 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,25% Ставка в долларах 3%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,6% Ставка в долларах 3,25%
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