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Комфортный

Аспект, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
6 735
Ставка
6,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 367 дней
от 100 000 ₽ 6 6,3 6,5
91 день 181 день 367 дней
от 3 000 $ 0,55 1 1,2
91 день 181 день 367 дней
от 3 000 € 0,2 0,25 0,3
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
1 000 рублей, 50 долларов/евро; не позднее чем за 31 календарный день до окончания срока вклада
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 16:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Комфортный» в 5 городах России
9 868
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Справочная информация
АО «Акционерный банк «Аспект»
Адрес
129327, г. Москва, ул. Ленская, д. 28
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 3 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-75-01 — единая справочная служба
(495) 587-75-01
(495) 472-39-00

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