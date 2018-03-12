Вход
Поиск

Победитель

ГринКомБанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 6,90%
Сумма
от 1 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
0
Ставка
6,9%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
31 день 61 день 91 день 181 день 270 дней 370 дней
от 1 ₽ 2,2 2,7 4,5 6,3 6,5 6,9

минимальная сумма вклада не ограничена

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 12:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Победитель» в 5 городах России
2 510
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «ГринКомБанк»
Адрес
664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, д. 8
Отделения и банкоматы
в городе Иркутск
Отделения 4 Банкоматы 1 посмотреть на карте
Телефоны
(3952) 25-51-96

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Весенний 7,5 5 000 ₽ Посмотреть
Зимняя сказка 6,5 10 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный сберегательный 5 1 ₽ Посмотреть
Мультивалютный 4,5 6 300 ₽ Посмотреть
Срочный-15 1,5 1 $ Посмотреть
Бизнес-вклад 0,5 1 $ Посмотреть
Европейский-15 0,2 1 € Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще