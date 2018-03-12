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Пенсионный специальный

Кубань Кредит, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
5,50%
Сумма
от 10 ₽
Срок
1100 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
2
Ставка
5,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1100 дней
от 10 ₽ 5,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежеквартально
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия

Вклад открывается за три месяца до наступления момента, дающего право на получение трудовой пенсии или при предъявлении пенсионного удостоверения.

Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
ставка сохраняется
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 11:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный специальный» в 48 городах России
4 610
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Кубань Кредит»
Адрес
350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 46 / ул. Красноармейская, 32
Отделения и банкоматы
в городе Краснодар
Отделения 42 Банкоматы 50 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 555-25-18 — единая справочная служба

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