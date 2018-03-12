Пенсионный специальный
Кубань Кредит, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
5,50%
Сумма
от 10 ₽
Срок
1100 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 ₽
Ставка
5,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1100 дней
|от 10 ₽
|5,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежеквартально
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
Вклад открывается за три месяца до наступления момента, дающего право на получение трудовой пенсии или при предъявлении пенсионного удостоверения.
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ставка сохраняется
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 12.03.2018 11:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный специальный» в 48 городах России
4 610
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Кубань Кредит»
- Адрес
-
350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 46 / ул. Красноармейская, 32
- Отделения и банкоматы
-
в городе Краснодар
- Телефоны
-
8 800 555-25-18 — единая справочная служба
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