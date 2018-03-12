Народный НР
Валюта
₽
Ставка
6,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
92 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
164 ₽
Ставка
6,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|92 дня
|от 10 000 ₽
|6,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 28.02.2018 13:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Народный НР» в 3 городах России
2 442
Справочная информация
АО «Народный банк Тувы»
- Адрес
-
667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Тувинских добровольцев, д. 18
- Отделения и банкоматы
-
в городе Кызыл
- Телефоны
-
(39422) 3-03-89
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