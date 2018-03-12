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Народный НР

Народный Банк Тувы, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
92 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
164
Ставка
6,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
92 дня
от 10 000 ₽ 6,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
28.02.2018 13:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Народный НР» в 3 городах России
2 442
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Справочная информация
АО «Народный банк Тувы»
Адрес
667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Тувинских добровольцев, д. 18
Отделения и банкоматы
в городе Кызыл
Отделения 1 Банкоматы 5 посмотреть на карте
Телефоны
(39422) 3-03-89

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