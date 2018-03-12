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Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 1 000 рублей, безналичным путем - без ограничений Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях на срок свыше половины первоначального срока вклада плюс один день (включительно) — процентная ставка составит 50% величины первоначальной процентной ставки, указанной в договоре вклада Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 27.02.2018 17:10

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.