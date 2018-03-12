Накопительный
Курган, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 7,40%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
от 95 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
22 504 ₽
Ставка
7,4%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|95 дней
|185 дней
|370 дней
|750 дней
|от 3 000 ₽
|6
|7
|7,2
|6,5
|от 300 000 ₽
|6,3
|7,1
|7,4
|6,8
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
1 000 рублей, безналичным путем - без ограничений
- минимальная сумма
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
на срок свыше половины первоначального срока вклада плюс один день (включительно) — процентная ставка составит 50% величины первоначальной процентной ставки, указанной в договоре вклада
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 27.02.2018 17:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный» в 2 городах России
3 296
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий инвестиционный банк «Курган»
- Адрес
-
640000, г. Курган, ул. Гоголя, д. 78
- Отделения и банкоматы
-
в городе Курган
- Телефоны
-
(3522) 60-04-10
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|7,5
|500 000 ₽
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|Доходный
|7,4
|150 000 ₽
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|Пенсионный — Накопительный
|6,8
|10 000 ₽
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|Оптимальный
|6,8
|3 000 000 ₽
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|Перспектива
|6,8
|10 000 ₽
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|Пенсионный
|5
|100 ₽
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