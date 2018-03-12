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Накопительный

Курган, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 7,40%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
от 95 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
22 504
Ставка
7,4%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
95 дней 185 дней 370 дней 750 дней
от 3 000 ₽ 6 7 7,2 6,5
от 300 000 ₽ 6,3 7,1 7,4 6,8
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
1 000 рублей, безналичным путем - без ограничений
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
на срок свыше половины первоначального срока вклада плюс один день (включительно) — процентная ставка составит 50% величины первоначальной процентной ставки, указанной в договоре вклада
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
27.02.2018 17:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный» в 2 городах России
3 296
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий инвестиционный банк «Курган»
Адрес
640000, г. Курган, ул. Гоголя, д. 78
Отделения и банкоматы
в городе Курган
Отделения 7 Банкоматы 7 посмотреть на карте
Телефоны
(3522) 60-04-10

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