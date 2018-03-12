Валютный пополняемый
Валюта
USD EUR
Ставка
до 0,75%
Сумма
от 500 $
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
4 $
Ставка
0,75%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|31 день
|181 день
|367 дней
|от 500 $
|0,4
|0,5
|0,75
|31 день
|181 день
|367 дней
|от 500 €
|0,25
|0,5
|0,7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
100 долларов или евро
- минимальная сумма
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 22.02.2018 13:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Валютный пополняемый» в 1 городе России
2 106
Справочная информация
ООО «Старооскольский коммерческий агропромбанк»
- Адрес
-
309511, Белгородская обл., г. Старый Оскол,
мкр-нОлимпийский, д. 62
- Отделения и банкоматы
-
в городе Старый Оскол
- Телефоны
-
(4725) 44-98-61
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