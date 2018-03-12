27 лет доверия Онл@йн
Башкомснаббанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
3,44%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
1000 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
493 ₽
Ставка
3,44%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1000 дней
|от 5 000 ₽
|3,44
проценты начисляются по периодам: с 1 по 210 день - 8%, с 211 по 970 день - 2%, с 971 по 1000 день - 8% годовых; в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок размещения вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов. Открытие вклада осуществляется через интернет-банк.
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении 210 дней процентная ставка сохраняется
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 07.03.2018 15:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «27 лет доверия Онл@йн» в 4 городах России
4 701
Справочная информация
ПАО «Башкомснаббанк»
- Адрес
-
450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гафури, 54
- Отделения и банкоматы
-
в городе Уфа
- Телефоны
-
(347) 251-42-35
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,6% Ставка в долларах 3,25%
-
Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
Ставка 7,85% Срок 190 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в долларах 3% Срок 2 года
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