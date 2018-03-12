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27 лет доверия Онл@йн

Башкомснаббанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
3,44%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
1000 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
493
Ставка
3,44%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1000 дней
от 5 000 ₽ 3,44

проценты начисляются по периодам: с 1 по 210 день - 8%, с 211 по 970 день - 2%, с 971 по 1000 день - 8% годовых; в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок размещения вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов. Открытие вклада осуществляется через интернет-банк.

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
по истечении 210 дней процентная ставка сохраняется
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
07.03.2018 15:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «27 лет доверия Онл@йн» в 4 городах России
4 701
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Справочная информация
ПАО «Башкомснаббанк»
Адрес
450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гафури, 54
Отделения и банкоматы
в городе Уфа
Отделения 13 Банкоматы 20 посмотреть на карте
Телефоны
(347) 251-42-35

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