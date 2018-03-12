уДачный
Рублев, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,60%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
400 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 244 ₽
Ставка
6,6%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|400 дней
|от 30 000 ₽
|6,6
|400 дней
|от 500 $
|0,4
|400 дней
|от 500 €
|0,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
3 000 рублей, 100 долларов/евро; в течение первых 200 дней срока действия договора
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
-
возможно
по истечении 200 дней со дня действия договора
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
при сроке нахождения денежных средств до 200 дней со дня действия договора, проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования; от 201 дня со дня действия договора - в размере 6,3% годовых в рублях и 0,2% в долларах,0,05% в евро
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 07.03.2018 11:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «уДачный» в 22 городах России
52 619
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Рублев»
- Адрес
-
105066, г. Москва, Елоховский пр-д, д. 3, стр.2
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 933-58-48
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