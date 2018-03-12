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уДачный

Рублев, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,60%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
400 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
2 244
Ставка
6,6%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
400 дней
от 30 000 ₽ 6,6
400 дней
от 500 $ 0,4
400 дней
от 500 € 0,1
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
3 000 рублей, 100 долларов/евро; в течение первых 200 дней срока действия договора
Частичное снятие
возможно
по истечении 200 дней со дня действия договора
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
при сроке нахождения денежных средств до 200 дней со дня действия договора, проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования; от 201 дня со дня действия договора - в размере 6,3% годовых в рублях и 0,2% в долларах,0,05% в евро
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
07.03.2018 11:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «уДачный» в 22 городах России
52 619
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Рублев»
Адрес
105066, г. Москва, Елоховский пр-д, д. 3, стр.2
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 2 Банкоматы 1 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 933-58-48

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