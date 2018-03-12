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Универсальный+

Конфидэнс Банк — Московский офис, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
4,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
1100 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
1 355
Ставка
4,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1100 дней
от 10 000 ₽ 4,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
через один день после открытия
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
выплаченные проценты сохраняются
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 12:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Универсальный+» в 1 городе России
2 059
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Справочная информация
ООО «Коммерческий Банк «Конфидэнс Банк» — Московский офис
Адрес
107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 2
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-73-93 — единая справочная служба
(499) 258-48-08

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