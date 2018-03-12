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ОК 2017

Объединенный Кредитный Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,00%
Сумма
от 300 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
18 099
Ставка
6%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
367 дней
от 300 000 ₽ 6
367 дней
от 5 000 $ 1
367 дней
от 5 000 € 1
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 16:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «ОК 2017» в 4 городах России
4 997
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Справочная информация
ПАО «Объединенный Кредитный Банк»
Адрес
150040, г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 62/30
Отделения и банкоматы
в городе Ярославль
Отделения 1 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 665-04-04
8 800 100-23-35 — единая справочная служба

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