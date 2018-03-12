ИПБ - Онлайн
Валюта
₽
Ставка
6,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 367 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
603 ₽
Ставка
6%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|от 367 до 549 дней
|от 10 000 ₽
|6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад можно открыть только через интернет-банк "ИПБ-Онлайн".
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
100 рублей; не позднее чем за 60 дней до окончания срока действия вклада
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
-
возможно, но есть ограничения:
не ранее чем через 30 дней с момента открытия вклада
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен первоначальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 01.03.2018 13:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «ИПБ - Онлайн» в 3 городах России
6 968
Справочная информация
АО «Интерпрогрессбанк»
- Адрес
-
115201, г. Москва, Старокаширское ш., д. 2, корп. 1, стр. 1
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 411-00-00
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