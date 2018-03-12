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ИПБ - Онлайн

Интерпрогрессбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 367 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
603
Ставка
6%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 367 до 549 дней
от 10 000 ₽ 6
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад можно открыть только через интернет-банк "ИПБ-Онлайн".

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
100 рублей; не позднее чем за 60 дней до окончания срока действия вклада
Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:
не ранее чем через 30 дней с момента открытия вклада
Минимальный неснижаемый остаток
равен первоначальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
01.03.2018 13:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «ИПБ - Онлайн» в 3 городах России
6 968
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Справочная информация
АО «Интерпрогрессбанк»
Адрес
115201, г. Москва, Старокаширское ш., д. 2, корп. 1, стр. 1
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 15 Банкоматы 33 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 411-00-00

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