Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна. Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой .

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия Вклад можно открыть только через интернет-банк "ИПБ-Онлайн". Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 100 рублей; не позднее чем за 60 дней до окончания срока действия вклада Частичное снятие возможно, но есть ограничения: не ранее чем через 30 дней с момента открытия вклада Минимальный неснижаемый остаток равен первоначальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 01.03.2018 13:12

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.