Стабильный
Снежинский, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
3,27%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
1111 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
994 ₽
Ставка
3,27%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1111 дней
|от 10 000 ₽
|3,27
предусмотрено три периода начисления процентов: 1-366 дней - 6,7%, 367-732 дня - 2,1%, 733-1111 день - 1,1% годовых; в таблице указана средняя годовая процентная ставка за весь срок размещения
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
свыше 367 дней - без потери процентов
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 02.03.2018 10:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стабильный» в 9 городах России
3 055
Справочная информация
АО «Банк конверсии «Снежинский»
- Адрес
-
456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 19
- Отделения и банкоматы
-
в городе Снежинск
- Телефоны
-
8 800 755 05 05 — единая справочная служба
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