Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна. Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой .

предусмотрено три периода начисления процентов: 1-366 дней - 6,7%, 367-732 дня - 2,1%, 733-1111 день - 1,1% годовых; в таблице указана средняя годовая процентная ставка за весь срок размещения

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия Вклад с "лестничным" начислением процентов. Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях свыше 367 дней - без потери процентов Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 02.03.2018 10:49

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.