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Стабильный

Снежинский, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
3,27%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
1111 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
994
Ставка
3,27%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1111 дней
от 10 000 ₽ 3,27

предусмотрено три периода начисления процентов: 1-366 дней - 6,7%, 367-732 дня - 2,1%, 733-1111 день - 1,1% годовых; в таблице указана средняя годовая процентная ставка за весь срок размещения

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
свыше 367 дней - без потери процентов
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
02.03.2018 10:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стабильный» в 9 городах России
3 055
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Справочная информация
АО «Банк конверсии «Снежинский»
Адрес
456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 19
Отделения и банкоматы
в городе Снежинск
Отделения 4 Банкоматы 13 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 755 05 05 — единая справочная служба

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