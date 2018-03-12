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Пенсионный

Нальчик, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт и пенсионное удостоверение.
Валюта
Ставка
до 6,25%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 90 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
31
Ставка
6,25%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
90 дней 180 дней
от 1 000 ₽ 4,25 6,25
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
пенсионный
вклад может быть открыт в пользу третьего лица – пенсионера
Особые условия

Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения.

Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
по ставке вклада "До востребования "Пенсионный""
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
01.03.2018 14:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 1 городе России
2 504
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Справочная информация
ООО «Банк «Нальчик»
Адрес
360051, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Толстого, д. 77
Отделения и банкоматы
в городе Нальчик
Отделения 8 посмотреть на карте
Телефоны
(86622) 44-05-34

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