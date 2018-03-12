Блиц плюс
Ноосфера, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт и ИНН.
Валюта
₽
Ставка
до 5,50%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 225 ₽
Ставка
5,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 270 дней
|от 271 до 365 дней
|от 30 000 ₽
|4,8
|5,2
|5,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 06.03.2018 11:52
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Блиц плюс» в 5 городах России
4 543
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Ноосфера»
- Адрес
-
649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, Коммунистический пр-т, д. 26
- Отделения и банкоматы
-
в городе Горно-Алтайск
- Телефоны
-
(38822) 2-69-15
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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