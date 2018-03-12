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Блиц плюс

Ноосфера, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт и ИНН.
Валюта
Ставка
до 5,50%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
1 225
Ставка
5,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 365 дней
от 30 000 ₽ 4,8 5,2 5,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 11:52
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Блиц плюс» в 5 городах России
4 543
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Ноосфера»
Адрес
649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, Коммунистический пр-т, д. 26
Отделения и банкоматы
в городе Горно-Алтайск
Отделения 1 Банкоматы 1 посмотреть на карте
Телефоны
(38822) 2-69-15

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