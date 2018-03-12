для вкладов на 91 день - по ставке "до востребования", для вкладов на 181 день - при нахождении средств на счете 100-180 дней по ставке - 2% годовых, для вкладов на 367 дней - при нахождении средств на счете 200-366 дней по ставке -3% годовых