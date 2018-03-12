Мудрое решение
Энергобанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
81 ₽
Ставка
6,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|181 день
|367 дней
|от 5 000 ₽
|6,5
|6,25
|6,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
1 000 рублей; не позднее 60 дней до окончания срока действия вклада
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
для вкладов на 91 день - по ставке "до востребования", для вкладов на 181 день - при нахождении средств на счете 100-180 дней по ставке - 2% годовых, для вкладов на 367 дней - при нахождении средств на счете 200-366 дней по ставке -3% годовых
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 06.03.2018 11:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мудрое решение» в 9 городах России
5 063
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Энергобанк»
- Адрес
-
420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52
- Отделения и банкоматы
-
в городе Казань
- Телефоны
-
(843) 293-93-93
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