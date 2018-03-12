Вход
Поиск

Мудрое решение

Энергобанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
81
Ставка
6,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день 367 дней
от 5 000 ₽ 6,5 6,25 6,1
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
1 000 рублей; не позднее 60 дней до окончания срока действия вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
для вкладов на 91 день - по ставке "до востребования", для вкладов на 181 день - при нахождении средств на счете 100-180 дней по ставке - 2% годовых, для вкладов на 367 дней - при нахождении средств на счете 200-366 дней по ставке -3% годовых
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 11:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мудрое решение» в 9 городах России
5 063
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Энергобанк»
Адрес
420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52
Отделения и банкоматы
в городе Казань
Отделения 15 Банкоматы 18 посмотреть на карте
Телефоны
(843) 293-93-93

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Бонус пенсионерам 2 6,4 1 000 ₽ Посмотреть
Пенсионное настроение 6,4 5 000 ₽ Посмотреть
Бонус пенсионерам 1 6,3 1 000 ₽ Посмотреть
Бонус пенсионерам 6,2 1 000 ₽ Посмотреть
Рантье 6 500 000 ₽ Посмотреть
Кошелек пенсионера + 5,5 100 ₽ Посмотреть
Удобный 5,5 1 000 000 ₽ Посмотреть
Классика 5,5 100 000 ₽ Посмотреть
Удобный (валюта) 0,4 20 000 $ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще