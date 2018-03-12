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Чистая выгода

Заубер Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
2,09%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
1111 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
636
Ставка
2,09%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
1111 дней
от 10 000 ₽ 2,09
1111 дней
от 200 $ 0,21
1111 дней
от 150 € 0,01

проценты начисляются по периодам: 1-90 дней - 1%, 91-180 дней - 2%, 181-366 дней - 3%, 367-1 111 дней - 2% годовых в рублях; 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,2% годовых в долларах; 0,01%, 0,01%, 0,01%, 0,01% годовых в евро; в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок размещения вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
ранее выплаченные/капитализированные проценты сохраняются
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
07.03.2018 14:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Чистая выгода» в 2 городах России
4 012
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Справочная информация
АО «Заубер Банк»
Адрес
197198, г. Санкт-Петербург, пр-т Большой П. С., д. 25/2, лит. А
Отделения и банкоматы
в городе Санкт-Петербург
Отделения 6 Банкоматы 1 посмотреть на карте
Телефоны
(812) 640-07-02
(812) 640-07-04

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