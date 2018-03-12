Чистая выгода
Заубер Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
2,09%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
1111 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
636 ₽
Ставка
2,09%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|1111 дней
|от 10 000 ₽
|2,09
|1111 дней
|от 200 $
|0,21
|1111 дней
|от 150 €
|0,01
проценты начисляются по периодам: 1-90 дней - 1%, 91-180 дней - 2%, 181-366 дней - 3%, 367-1 111 дней - 2% годовых в рублях; 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,2% годовых в долларах; 0,01%, 0,01%, 0,01%, 0,01% годовых в евро; в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок размещения вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ранее выплаченные/капитализированные проценты сохраняются
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 07.03.2018 14:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Чистая выгода» в 2 городах России
4 012
Справочная информация
АО «Заубер Банк»
- Адрес
-
197198, г. Санкт-Петербург,
пр-тБольшой П. С., д. 25/2, лит. А
- Отделения и банкоматы
-
в городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
(812) 640-07-02(812) 640-07-04
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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