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проценты начисляются по периодам: 1-90 дней - 1%, 91-180 дней - 2%, 181-366 дней - 3%, 367-1 111 дней - 2% годовых в рублях; 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,2% годовых в долларах; 0,01%, 0,01%, 0,01%, 0,01% годовых в евро; в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок размещения вклада

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия Вклад с "лестничным" начислением процентов. Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях ранее выплаченные/капитализированные проценты сохраняются Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 07.03.2018 14:30

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.