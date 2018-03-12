Классика+ (ежеквартально)
Сибсоцбанк, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт и СНИЛС.
Валюта
₽
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 182 дней
Основные характеристики
- выплата ежеквартально
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
723 ₽
Ставка
7%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|182 дня
|367 дней
|от 10 000 ₽
|6,5
|7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально
- Капитализация
- ежеквартально по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
1 000 рублей; не позднее одного месяца до окончания срока действия договра
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
выплаченные проценты сохраняются
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 01.03.2018 16:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классика+ (ежеквартально)» в 8 городах России
3 123
Справочная информация
ООО «Краевой Коммерческий Сибирский Социальный Банк»
- Адрес
-
656049, Алтайский край, г. Барнаул, просп. Ленина, д. 61а
- Отделения и банкоматы
-
в городе Барнаул
- Телефоны
-
(3852) 37-02-01
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