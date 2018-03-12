Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна. Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой .

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях со 181 дня проценты по вкладу выплачиваются в размере 60% от ставки по договору Увеличение ставки возможно при других условиях при открытии вклада через интернет: в рублях +0,3 п.п., в долларах +0,1 п.п. Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 22.02.2018 11:46

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.