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Доходный

РНКБ, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 5,25%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
54
Ставка
5,25%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 1094 дней 1095 дней
от 1 000 ₽ 4,5 5 5,25 5,25
от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 1094 дней 1095 дней
от 100 $ 0,1 0,5 1 1
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
со 181 дня проценты по вкладу выплачиваются в размере 60% от ставки по договору
Увеличение ставки
возможно при других условиях
при открытии вклада через интернет: в рублях +0,3 п.п., в долларах +0,1 п.п.
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
22.02.2018 11:46
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный» в 45 городах России
7 008
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Справочная информация
ПАО «Российский Национальный Коммерческий Банк»
Адрес
295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 34
Отделения и банкоматы
в городе Симферополь
Отделения 38 Банкоматы 121 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 234-27-27 — звонок по России бесплатный

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