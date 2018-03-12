Доходный
РНКБ, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 5,25%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
54 ₽
Ставка
5,25%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 366 до 1094 дней
|1095 дней
|от 1 000 ₽
|4,5
|5
|5,25
|5,25
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 366 до 1094 дней
|1095 дней
|от 100 $
|0,1
|0,5
|1
|1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
со 181 дня проценты по вкладу выплачиваются в размере 60% от ставки по договору
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
при открытии вклада через интернет: в рублях +0,3 п.п., в долларах +0,1 п.п.
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 22.02.2018 11:46
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный» в 45 городах России
7 008
Справочная информация
ПАО «Российский Национальный Коммерческий Банк»
- Адрес
-
295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 34
- Отделения и банкоматы
-
в городе Симферополь
- Телефоны
-
8 800 234-27-27 — звонок по России бесплатный
Специальные предложения
по вкладам
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