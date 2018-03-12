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на сумму сверх максимальной проценты начисляются по ставке в размере 1/2 ставки по договору

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение возможно Частичное снятие возможно, но есть ограничения: неснижаемый остаток - 50 000 рублей/1 000 долларов Досрочное расторжение на льготных условиях со 181 дня действия договора проценты выплачиваются в размере 60% от ставки по договору Увеличение ставки возможно при других условиях при открытии вклада через интернет: в рублях +0,3 п.п., в долларах +0,1 п.п. Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 22.02.2018 13:06

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.