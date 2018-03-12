Пенсионный онлайн
Валюта
₽
Ставка
до 6,20%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
64 ₽
Ставка
6,2%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|367 дней
|733 дня
|от 1 000 ₽
|6
|6,2
|5,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
-
пенсионный
вклад открывается при достижении возраста, необходимого для назначения трудовой пенсии (у мужчин – 60 лет, у женщин – 55 лет), при условии получения пенсии в Банке «Санкт-Петербург» или при предъявлении пенсионного удостоверения
- Особые условия
-
Вклад открывается при достижении возраста, необходимого для назначения трудовой пенсии, при условии получения пенсии в Банке «Санкт-Петербург» или при предъявлении пенсионного удостоверения.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
в подразделении банка путем внесения наличными в кассу банка или безналичным перечислением - 10 000 рублей, через интернет-банк - без ограничения; максимальная сумма за весь период действия для вклада сроком 181 день – 150 000 рублей, 367 дней – 300 000 рублей, 733 дня – 400 000 рублей
- минимальная сумма
- максимальная сумма
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
до 180 дней - 2,5%, от 181 до 366 дней - 3,5%, от 367 до 732 дней - 4,5% годовых
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
в интернет-банке предлагается повышенная процентная ставка для лиц, перечисляющих пенсию в банк
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.03.2018 11:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный онлайн» в 7 городах России
8 366
Справочная информация
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
- Адрес
-
195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А
- Сайт
- www.bspb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
8 800 222-50-50 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
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