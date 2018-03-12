Параметры вклада

Выплата процентов

в конце срока

Капитализация

ежемесячно

Специальный вклад

пенсионный вклад открывается при достижении возраста, необходимого для назначения трудовой пенсии (у мужчин – 60 лет, у женщин – 55 лет), при условии получения пенсии в Банке «Санкт-Петербург» или при предъявлении пенсионного удостоверения

Особые условия

Вклад открывается при достижении возраста, необходимого для назначения трудовой пенсии, при условии получения пенсии в Банке «Санкт-Петербург» или при предъявлении пенсионного удостоверения.

Пополнение

возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

максимальная сумма в подразделении банка путем внесения наличными в кассу банка или безналичным перечислением - 10 000 рублей, через интернет-банк - без ограничения; максимальная сумма за весь период действия для вклада сроком 181 день – 150 000 рублей, 367 дней – 300 000 рублей, 733 дня – 400 000 рублей

Частичное снятие

невозможно

Досрочное расторжение

на льготных условиях до 180 дней - 2,5%, от 181 до 366 дней - 3,5%, от 367 до 732 дней - 4,5% годовых

Увеличение ставки

возможно при других условиях в интернет-банке предлагается повышенная процентная ставка для лиц, перечисляющих пенсию в банк

Автопролонгация

возможна

Открытие вклада online

возможно через интернет-банк

Удаленное открытие вклада

невозможно

Дата актуализации

05.03.2018 11:20