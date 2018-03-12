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Пенсионный онлайн

Банк «Санкт-Петербург», вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 6,20%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
64
Ставка
6,2%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 367 дней 733 дня
от 1 000 ₽ 6 6,2 5,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
пенсионный
вклад открывается при достижении возраста, необходимого для назначения трудовой пенсии (у мужчин – 60 лет, у женщин – 55 лет), при условии получения пенсии в Банке «Санкт-Петербург» или при предъявлении пенсионного удостоверения
Особые условия

Вклад открывается при достижении возраста, необходимого для назначения трудовой пенсии, при условии получения пенсии в Банке «Санкт-Петербург» или при предъявлении пенсионного удостоверения.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • максимальная сумма
в подразделении банка путем внесения наличными в кассу банка или безналичным перечислением - 10 000 рублей, через интернет-банк - без ограничения; максимальная сумма за весь период действия для вклада сроком 181 день – 150 000 рублей, 367 дней – 300 000 рублей, 733 дня – 400 000 рублей
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
до 180 дней - 2,5%, от 181 до 366 дней - 3,5%, от 367 до 732 дней - 4,5% годовых
Увеличение ставки
возможно при других условиях
в интернет-банке предлагается повышенная процентная ставка для лиц, перечисляющих пенсию в банк
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 11:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный онлайн» в 7 городах России
8 366
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Справочная информация
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Адрес
195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А
Сайт
www.bspb.ru
Отделения и банкоматы
в городе Санкт-Петербург
Отделения 55 Банкоматы 344 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 222-50-50 — единая справочная служба

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