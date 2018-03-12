Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна. Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой .

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на любой счет клиента Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия Открытие вклада возможно только через систему «ISB.ONLINE». Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 10 000 рублей; в течение первых 35 дней с даты размещения вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования в случае досрочного расторжения вклада для перечисления денежных средств на приобретение векселя Банка, Сберегательного сертификата с целью последующей передачи его в залог Банку, ранее начисленные проценты не пересчитываются по условиям досрочного расторжения договора, а выплачиваются полностью Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 02.03.2018 10:36

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.