Квартал Online
Инвестсоцбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
6,20%
Сумма
от 2 000 000 ₽
Срок
95 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
32 274 ₽
Ставка
6,2%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|95 дней
|от 2 000 000 ₽
|6,2
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на любой счет клиента
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Открытие вклада возможно только через систему «ISB.ONLINE».
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
10 000 рублей; в течение первых 35 дней с даты размещения вклада
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
по ставке до востребования
в случае досрочного расторжения вклада для перечисления денежных средств на приобретение векселя Банка, Сберегательного сертификата с целью последующей передачи его в залог Банку, ранее начисленные проценты не пересчитываются по условиям досрочного расторжения договора, а выплачиваются полностью
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 02.03.2018 10:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Квартал Online» в 1 городе России
7 694
Справочная информация
ООО «Коммерческий Банк Инвестиций и Социального Развития»
- Адрес
-
115184, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 57, стр. 1
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 925-10-80
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