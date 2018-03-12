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Квартал Online

Инвестсоцбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,20%
Сумма
от 2 000 000 ₽
Срок
95 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
32 274
Ставка
6,2%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
95 дней
от 2 000 000 ₽ 6,2
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
на любой счет клиента
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Открытие вклада возможно только через систему «ISB.ONLINE».

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
10 000 рублей; в течение первых 35 дней с даты размещения вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
в случае досрочного расторжения вклада для перечисления денежных средств на приобретение векселя Банка, Сберегательного сертификата с целью последующей передачи его в залог Банку, ранее начисленные проценты не пересчитываются по условиям досрочного расторжения договора, а выплачиваются полностью
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
02.03.2018 10:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Квартал Online» в 1 городе России
7 694
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Справочная информация
ООО «Коммерческий Банк Инвестиций и Социального Развития»
Адрес
115184, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 57, стр. 1
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1 Банкоматы 2 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 925-10-80

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