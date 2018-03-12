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Ваши условия

Россельхозбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
5,50%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
31 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
234
Ставка
5,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
31 день
от 50 000 ₽ до 50 000 000 ₽ 5,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Открывается через офис банка при наличии у вкладчика пакета услуг «Ультра».

Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
проценты выплачиваются за фактическое время нахождения денежных средств во вкладе исходя из процентной ставки, установленной договором банковского вклада
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна не более 10 раз
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 15:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ваши условия» в 1130 городах России
35 149
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Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
Адрес
119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
Сайт
www.rshb.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 27 Банкоматы 54 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-01-00 — единая справочная служба

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Доходный Онлайн (в конце срока) 7,05 3 000 ₽ Посмотреть
Доходный (в конце срока) 7 3 000 ₽ Посмотреть
Ваш доход (ежемесячная выплата процентов) 6,65 50 000 000 ₽ Посмотреть
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Доходный Онлайн (ежемесячная выплата/капитализация процентов) 6,6 3 000 ₽ Посмотреть
Золотой Премиум (ежемесячная выплата процентов) 6,6 10 000 000 ₽ Посмотреть
Доходный (ежемесячная выплата/капитализация процентов) 6,55 3 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный Плюс 6,15 500 ₽ Посмотреть
Пенсионный доход 6,15 500 ₽ Посмотреть
Ваши возможности 6,05 10 000 000 ₽ Посмотреть
Комфортный Онлайн 6,05 700 000 ₽ Посмотреть
Ваши накопления 6,05 10 000 000 ₽ Посмотреть
Пополняемый Онлайн 6,05 700 000 ₽ Посмотреть
Максимальные накопления Премиум 6,05 10 000 000 ₽ Посмотреть
Платиновый Премиум 6,05 10 000 000 ₽ Посмотреть
Ваши условия (при заключении договора вклада в течение 30 календарных дней) 6 50 000 ₽ Посмотреть
Пополняемый 6 700 000 ₽ Посмотреть
Комфортный 6 700 000 ₽ Посмотреть
Накопи на мечту 5,2 3 000 ₽ Посмотреть
Европейский Онлайн 0,35 1 000 € Посмотреть
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