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Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия Открывается через офис банка при наличии у вкладчика пакета услуг «Ультра». Пополнение возможно Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях проценты выплачиваются за фактическое время нахождения денежных средств во вкладе исходя из процентной ставки, установленной договором банковского вклада Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна не более 10 раз Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 06.03.2018 15:49

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.