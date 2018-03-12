Ваши условия
Россельхозбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
5,50%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
31 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
234 ₽
Ставка
5,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|31 день
|от 50 000 ₽ до 50 000 000 ₽
|5,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Открывается через офис банка при наличии у вкладчика пакета услуг «Ультра».
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
проценты выплачиваются за фактическое время нахождения денежных средств во вкладе исходя из процентной ставки, установленной договором банковского вклада
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна не более 10 раз
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 06.03.2018 15:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ваши условия» в 1130 городах России
35 149
Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
- Адрес
-
119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
- Сайт
- www.rshb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-01-00 — единая справочная служба
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