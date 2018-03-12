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Ваш управляемый

Тимер Банк, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт и ИНН.
Валюта
Ставка
5,50%
Сумма
от 500 ₽
Срок
372 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
28
Ставка
5,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
372 дня
от 500 ₽ 5,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 12:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ваш управляемый» в 14 городах России
6 001
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Справочная информация
ПАО «Тимер Банк»
Адрес
420066, г. Казань, пр-т Ибрагимова, д. 58
Отделения и банкоматы
в городе Казань
Отделения 8 Банкоматы 33 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-66-77 — единая справочная служба

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