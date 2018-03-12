Вход
Поиск

Доходный

Курган, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 7,40%
Сумма
от 150 000 ₽
Срок
от 150 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
4 562
Ставка
7,4%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
150 дней 300 дней 450 дней
от 150 000 ₽ 7,4 7,2 7
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт до востребования
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
110 000 рублей
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
на срок свыше половины первоначального срока процентная ставка составит 50% величины процентной ставки, указанной в договоре вклада
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
на условиях вклада "Оптимальный"
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
27.02.2018 17:09
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный» в 2 городах России
3 034
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий инвестиционный банк «Курган»
Адрес
640000, г. Курган, ул. Гоголя, д. 78
Отделения и банкоматы
в городе Курган
Отделения 7 Банкоматы 7 посмотреть на карте
Телефоны
(3522) 60-04-10

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Срочный 7,6 300 000 ₽ Посмотреть
Рантье 7,5 500 000 ₽ Посмотреть
Накопительный 7,4 300 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный — Накопительный 6,8 10 000 ₽ Посмотреть
Оптимальный 6,8 3 000 000 ₽ Посмотреть
Перспектива 6,8 10 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный 5 100 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще