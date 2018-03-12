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Накопительный

ОТП Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 15 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
3 223
Ставка
6,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
91 день 181 день 366 дней
от 15 000 ₽ 5,8 6,1 6
от 100 000 ₽ 6,2 6,5 6,2
от 300 000 ₽ 6,2 6,5 6,4
от 800 000 ₽ 6,2 6,5 6,4
от 1 400 000 ₽ до 10 000 000 ₽ 6,2 6,5 6,4
91 день 181 день 366 дней
от 300 $ до 300 000 $ 0,3 0,9 1,2

максимальная сумма вклада равна сумме первоначального взноса по вкладу, увеличенной в 10 раз; на сумму вклада, превышающую размер максимальной суммы вклада, проценты начисляются по ставке вклада «до востребования»

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
3 000 рублей, 100 долларов; за исключением последних 30 календарных дней срока вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 17:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный» в 118 городах России
13 617
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Справочная информация
АО «ОТП Банк»
Адрес
125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16а, стр. 1
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 15 Банкоматы 17 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-55-55 — единая справочная служба

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