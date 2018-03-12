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максимальная сумма вклада равна сумме первоначального взноса по вкладу, увеличенной в 10 раз; на сумму вклада, превышающую размер максимальной суммы вклада, проценты начисляются по ставке вклада «до востребования»

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 3 000 рублей, 100 долларов; за исключением последних 30 календарных дней срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 05.03.2018 17:08

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.