Накопительный
ОТП Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 15 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 223 ₽
Ставка
6,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|91 день
|181 день
|366 дней
|от 15 000 ₽
|5,8
|6,1
|6
|от 100 000 ₽
|6,2
|6,5
|6,2
|от 300 000 ₽
|6,2
|6,5
|6,4
|от 800 000 ₽
|6,2
|6,5
|6,4
|от 1 400 000 ₽ до 10 000 000 ₽
|6,2
|6,5
|6,4
|91 день
|181 день
|366 дней
|от 300 $ до 300 000 $
|0,3
|0,9
|1,2
максимальная сумма вклада равна сумме первоначального взноса по вкладу, увеличенной в 10 раз; на сумму вклада, превышающую размер максимальной суммы вклада, проценты начисляются по ставке вклада «до востребования»
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
3 000 рублей, 100 долларов; за исключением последних 30 календарных дней срока вклада
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.03.2018 17:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный» в 118 городах России
13 617
Справочная информация
АО «ОТП Банк»
- Адрес
-
125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16а, стр. 1
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-55-55 — единая справочная служба
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