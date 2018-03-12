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максимальная сумма вклада равна сумме первоначального взноса по вкладу, увеличенной в 10 раз; на сумму вклада, превышающую максимальную, проценты начисляются по ставке вклада «до востребования» в соответствующей валюте

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт до востребования Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад пенсионный Особые условия Вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения. Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 1 000 рублей, 50 долларов; за исключением последних 30 календарных дней срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 05.03.2018 17:09

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.