Пенсионный
ОТП Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 15 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 267 ₽
Ставка
6,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|91 день
|181 день
|366 дней
|от 15 000 ₽
|5,7
|6,1
|5,7
|от 100 000 ₽
|6,1
|6,5
|5,9
|от 300 000 ₽
|6,1
|6,5
|6,1
|от 800 000 ₽
|6,1
|6,5
|6,1
|от 1 400 000 ₽ до 10 000 000 ₽
|6,1
|6,5
|6,1
|91 день
|181 день
|366 дней
|от 300 $ до 300 000 $
|0,3
|0,7
|0,85
максимальная сумма вклада равна сумме первоначального взноса по вкладу, увеличенной в 10 раз; на сумму вклада, превышающую максимальную, проценты начисляются по ставке вклада «до востребования» в соответствующей валюте
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт до востребования
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
Вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
1 000 рублей, 50 долларов; за исключением последних 30 календарных дней срока вклада
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.03.2018 17:09
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 118 городах России
11 247
Справочная информация
АО «ОТП Банк»
- Адрес
-
125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16а, стр. 1
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-55-55 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,25% Ставка в долларах 3%
-
Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
Ставка 7,85% Срок 370 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в долларах 3% Срок 2 года
Популярные предложения
Другие вклады банка
|Название, банк
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Стабильный доход
|7,3
|15 000 000 ₽
|Посмотреть
|Двойная выгода плюс
|8,5
|50 000 ₽
|Посмотреть
|Максимальный
|7,2
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Накопительный
|6,5
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Свобода управления
|6,2
|30 000 000 ₽
|Посмотреть
|Гибкий
|5,6
|1 400 000 ₽
|Посмотреть
Вклады
Популярные предложения
Другие предложения
Показать еще Свернуть