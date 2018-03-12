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Залоговый

Ижкомбанк, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт, ИНН и СНИЛС.
Валюта
Ставка
5,00%
Сумма
от 1 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
0
Ставка
5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
24 мес.
от 1 ₽ 5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
проценты начисляются ежедневно
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
нет
права по договору банковского вклада могут быть переданы в залог
Особые условия
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
26.02.2018 11:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Залоговый» в 15 городах России
3 541
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Справочная информация
Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (ОАО)
Адрес
426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30
Отделения и банкоматы
в городе Ижевск
Отделения 10 Банкоматы 68 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 301-91-91 — единая справочная служба

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