Инвестиционный
СИАБ, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
7,00%
Сумма
от 5 000 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата проценты вперед
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
350 000 ₽
Ставка
7%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|365 дней
|от 5 000 000 ₽
|7
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
проценты вперед
на счёт до востребования
проценты на сумму вклада начисляются в день, следующий за днем поступления в банк, и перечисляются на счет по вкладу "до востребования". Банк в течение трех рабочих дней после зачисления суммы процентов на счет по вкладу «до востребования» осуществляет перевод денежных средств в сумме выплаченных процентов по указанным в заявлении вкладчика реквизитам на счет доверительного управления
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- инвестиционный
- Особые условия
-
Вклад открывается при условии наличия заключенного между банком и вкладчиком договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги в ПАО Банк «СИАБ».
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 20.02.2018 14:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Инвестиционный» в 2 городах России
3 069
Справочная информация
ПАО «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»
- Адрес
-
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, литер А, пом. 1Н
- Отделения и банкоматы
-
в городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
8 800 200-81-30 — единая справочная служба(812) 347-87-87
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
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-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
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