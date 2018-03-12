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Инвестиционный

СИАБ, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
7,00%
Сумма
от 5 000 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата проценты вперед
Вклад
Доход
Мой доход
350 000
Ставка
7%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
365 дней
от 5 000 000 ₽ 7
Параметры вклада
Выплата процентов
проценты вперед на счёт до востребования
проценты на сумму вклада начисляются в день, следующий за днем поступления в банк, и перечисляются на счет по вкладу "до востребования". Банк в течение трех рабочих дней после зачисления суммы процентов на счет по вкладу «до востребования» осуществляет перевод денежных средств в сумме выплаченных процентов по указанным в заявлении вкладчика реквизитам на счет доверительного управления
Капитализация
нет
Специальный вклад
инвестиционный
Особые условия

Вклад открывается при условии наличия заключенного между банком и вкладчиком договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги в ПАО Банк «СИАБ».

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
20.02.2018 14:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Инвестиционный» в 2 городах России
3 069
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Справочная информация
ПАО «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»
Адрес
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, литер А, пом. 1Н
Отделения и банкоматы
в городе Санкт-Петербург
Отделения 4 Банкоматы 4 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-81-30 — единая справочная служба
(812) 347-87-87

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