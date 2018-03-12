проценты на сумму вклада начисляются в день, следующий за днем поступления в банк, и перечисляются на счет по вкладу "до востребования". Банк в течение трех рабочих дней после зачисления суммы процентов на счет по вкладу «до востребования» осуществляет перевод денежных средств в сумме выплаченных процентов по указанным в заявлении вкладчика реквизитам на счет доверительного управления