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всего четыре периодов начисления процентов, равные 90 дням: 5%; 6%; 7%; 8%; указана средняя годовая ставка за полный срок вклада

Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально на счёт банковской карты или на счёт до востребования выдается банковская карта Maestro с бесплатным обслуживанием Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия Вклад с "лестничным" начислением процентов. Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течение первых 180 дней с даты открытия/пролонгации Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях ранее начисленные проценты за полные базовые периоды не пересчитываются Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 06.03.2018 13:28

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.