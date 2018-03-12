Копилка желаний
Радиотехбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
6,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
360 дней
Основные характеристики
- выплата ежеквартально
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
641 ₽
Ставка
6,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|360 дней
|от 10 000 ₽
|6,5
всего четыре периодов начисления процентов, равные 90 дням: 5%; 6%; 7%; 8%; указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежеквартально
на счёт банковской карты или на счёт до востребования
выдается банковская карта Maestro с бесплатным обслуживанием
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
в течение первых 180 дней с даты открытия/пролонгации
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ранее начисленные проценты за полные базовые периоды не пересчитываются
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 06.03.2018 13:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Копилка желаний» в 9 городах России
3 174
Справочная информация
ПАО «Нижегородский коммерческий банк «Радиотехбанк»
- Адрес
-
603155, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 262
- Отделения и банкоматы
-
в городе Нижний Новгород
- Телефоны
-
8 800 200-58-59 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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-
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