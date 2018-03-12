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Копилка желаний

Радиотехбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
360 дней

Основные характеристики

  • выплата ежеквартально
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
641
Ставка
6,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
360 дней
от 10 000 ₽ 6,5

всего четыре периодов начисления процентов, равные 90 дням: 5%; 6%; 7%; 8%; указана средняя годовая ставка за полный срок вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на счёт банковской карты или на счёт до востребования
выдается банковская карта Maestro с бесплатным обслуживанием
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
в течение первых 180 дней с даты открытия/пролонгации
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
ранее начисленные проценты за полные базовые периоды не пересчитываются
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 13:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Копилка желаний» в 9 городах России
3 174
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Справочная информация
ПАО «Нижегородский коммерческий банк «Радиотехбанк»
Адрес
603155, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 262
Отделения и банкоматы
в городе Нижний Новгород
Отделения 10 Банкоматы 14 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-58-59 — единая справочная служба

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