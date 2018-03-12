Удачный год
Валюта
₽
Ставка
6,30%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
370 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
639 ₽
Ставка
6,3%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|370 дней
|от 10 000 ₽
|6,3
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
при нахождении средств во вкладе от 31 до 90 дней проценты начисляются по ставке 4%, 91-180 дней - 5,5%, 181-270 дней - 5,8%, 271-360 дней - 6%, 361-370 дней - 6,3%
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.03.2018 12:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удачный год» в 8 городах России
3 313
Справочная информация
АО «Банк «Тамбовкредитпромбанк»
- Адрес
-
392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 118
- Отделения и банкоматы
-
в городе Тамбов
- Телефоны
-
(4752) 72-05-08
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