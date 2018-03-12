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Удачный год

Тамбовкредитпромбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,30%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
370 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
639
Ставка
6,3%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
370 дней
от 10 000 ₽ 6,3
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
при нахождении средств во вкладе от 31 до 90 дней проценты начисляются по ставке 4%, 91-180 дней - 5,5%, 181-270 дней - 5,8%, 271-360 дней - 6%, 361-370 дней - 6,3%
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 12:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удачный год» в 8 городах России
3 313
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Справочная информация
АО «Банк «Тамбовкредитпромбанк»
Адрес
392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 118
Отделения и банкоматы
в городе Тамбов
Отделения 6 Банкоматы 6 посмотреть на карте
Телефоны
(4752) 72-05-08

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