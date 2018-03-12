Британия
Валюта
£
Ставка
до 4,50%
Сумма
от 3 000 £
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
137 £
Ставка
4,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|31 день
|91 день
|181 день
|370 дней
|от 3 000 £
|2,5
|3,5
|4
|4,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
с 1 по 30 день - 0,25%, 31-90 день - 0,75%, 91-180 день - 1%, 181-369 день - 1,25% годовых
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 19.02.2018 11:27
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Британия» в 29 городах России
2 314
Справочная информация
АО «Акционерный инвестиционный коммерческий банк «Енисейский объединенный банк»
- Адрес
-
660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 62
- Отделения и банкоматы
-
в городе Красноярск
- Телефоны
-
8 800 200-97-00 — единая справочная служба
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