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Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях с 1 по 30 день - 0,25%, 31-90 день - 0,75%, 91-180 день - 1%, 181-369 день - 1,25% годовых Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 19.02.2018 11:27

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.