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Стабильный VIP

Саммит Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
7,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
370 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
3 548
Ставка
7%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
370 дней
от 50 000 ₽ 7
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
01.03.2018 13:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стабильный VIP» в 2 городах России
5 483
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Саммит Банк»
Адрес
690106, г. Владивосток, просп. Красного Знамени, д. 3
Отделения и банкоматы
в городе Владивосток
Отделения 2 посмотреть на карте
Телефоны
(423) 246-83-01
(423) 246-83-43

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