Альтернативный
Саммит Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
6,70%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
370 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 504 ₽
Ставка
6,7%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|370 дней
|от 50 000 ₽
|6,7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 01.03.2018 13:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Альтернативный» в 2 городах России
2 513
Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Саммит Банк»
- Адрес
-
690106, г. Владивосток, просп. Красного Знамени, д. 3
- Отделения и банкоматы
-
в городе Владивосток
- Телефоны
-
(423) 246-83-01(423) 246-83-43
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