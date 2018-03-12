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Мой вклад на 95 дней

Саммит Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
5,50%
Сумма
от 15 000 ₽
Срок
95 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
215
Ставка
5,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
95 дней
от 15 000 ₽ 5,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
01.03.2018 13:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мой вклад на 95 дней» в 2 городах России
2 725
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Саммит Банк»
Адрес
690106, г. Владивосток, просп. Красного Знамени, д. 3
Отделения и банкоматы
в городе Владивосток
Отделения 2 посмотреть на карте
Телефоны
(423) 246-83-01
(423) 246-83-43

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