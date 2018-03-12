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Триумф

Саммит Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 740 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
659
Ставка
6,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
740 дней 1100 дней
от 5 000 ₽ 6,5 6
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт до востребования
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
в течение первых 270 дней после оформления договора
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
по истечении 371 дня проценты выплачиваются по ставке, указанной в договоре
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
01.03.2018 13:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Триумф» в 2 городах России
2 597
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Саммит Банк»
Адрес
690106, г. Владивосток, просп. Красного Знамени, д. 3
Отделения и банкоматы
в городе Владивосток
Отделения 2 посмотреть на карте
Телефоны
(423) 246-83-01
(423) 246-83-43

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