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Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт до востребования Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течение первых 270 дней после оформления договора Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по истечении 371 дня проценты выплачиваются по ставке, указанной в договоре Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 01.03.2018 13:36

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.