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Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течение первых 60 дней срока действия вклада Частичное снятие возможно, но есть ограничения: с 367-го дня - по ставке 6% годовых Досрочное расторжение на льготных условиях с 366 дня по ставке 6% годовых Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 26.02.2018 11:15

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.