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КапиталистЪ

Уралпромбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
500 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
4 110
Ставка
6%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
500 дней
от 50 000 ₽ до 10 000 000 ₽ 6
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
в течение первых 60 дней срока действия вклада
Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:
с 367-го дня - по ставке 6% годовых
Досрочное расторжение
на льготных условиях
с 366 дня по ставке 6% годовых
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
26.02.2018 11:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «КапиталистЪ» в 2 городах России
2 066
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Справочная информация
ОАО «Уральский Промышленный Банк»
Адрес
454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 97
Отделения и банкоматы
в городе Челябинск
Отделения 4 Банкоматы 18 посмотреть на карте
Телефоны
(351) 239-65-65

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