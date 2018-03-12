КапиталистЪ
Уралпромбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
6,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
500 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
4 110 ₽
Ставка
6%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|500 дней
|от 50 000 ₽ до 10 000 000 ₽
|6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
в течение первых 60 дней срока действия вклада
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
-
возможно, но есть ограничения:
с 367-го дня - по ставке 6% годовых
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
с 366 дня по ставке 6% годовых
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 26.02.2018 11:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «КапиталистЪ» в 2 городах России
2 066
Справочная информация
ОАО «Уральский Промышленный Банк»
- Адрес
-
454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 97
- Отделения и банкоматы
-
в городе Челябинск
- Телефоны
-
(351) 239-65-65
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
Ставка 7,85% Срок 190 дней
-
Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
Ставка в рублях 8,5% Срок 400 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в долларах 3% Срок 2 года
Популярные предложения
Другие вклады банка
|Название, банк
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Пенсионный срочный
|7
|1 000 ₽
|Посмотреть
|Он-Л@йм
|6,8
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Премьер
|5,5
|50 000 000 ₽
|Посмотреть
|Оптимальный
|5,5
|15 000 ₽
|Посмотреть
|Сейф
|5,5
|3 000 000 ₽
|Посмотреть
|Валютный компас
|5
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный универсальный
|3
|10 ₽
|Посмотреть
Вклады
Популярные предложения
Другие предложения
Показать еще Свернуть