Срочный специальный
Химик, вклад Все вклады банка
Валюта
$
Ставка
1,30%
Сумма
от 3 500 $
Срок
375 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
47 $
Ставка
1,3%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|375 дней
|от 3 500 $
|1,3
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
100 долларов
- минимальная сумма
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 07.03.2018 11:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный специальный» в 1 городе России
2 219
Справочная информация
ПАО «Коммерческий Банк «Химик»
- Адрес
-
606008, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10б
- Отделения и банкоматы
-
в городе Дзержинск
- Телефоны
-
(8313) 26-16-08
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