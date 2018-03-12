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Срочный специальный

Химик, вклад Все вклады банка
Валюта
$
Ставка
1,30%
Сумма
от 3 500 $
Срок
375 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
47 $
Ставка
1,3%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
375 дней
от 3 500 $ 1,3
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
100 долларов
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
07.03.2018 11:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный специальный» в 1 городе России
2 219
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий Банк «Химик»
Адрес
606008, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10б
Отделения и банкоматы
в городе Дзержинск
Телефоны
(8313) 26-16-08

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