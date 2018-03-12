Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна. Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой .

три периода начисления процентов: 1-110 дней - 8%, 111-230 дней - 7%, 231-500 дней - 6%; указана средняя ставка за полный срок размещения вклада

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Специальный вклад нет Особые условия Вклад с "лестничным" начислением процентов. Вклад участвует в бонусной программе лояльности «Копи Выгодно» (см. подробнее на сайте банка). Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 1 000 рублей; в течение первых 90 дней срока действия вклада Частичное снятие возможно вкладчик вправе в течение срока хранения вклада ежемесячно частично отзывать со вклада сумму в размере не превышающем 10% от остатка вклада на 1-ое число месяца Досрочное расторжение по ставке до востребования по ставке 0,5% годовых Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 12.03.2018 14:45

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.