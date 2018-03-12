Уссури – Партнер+
Уссури, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
6,68%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
500 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 867 ₽
Ставка
6,68%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|500 дней
|от 30 000 ₽ до 5 000 000 ₽
|6,68
три периода начисления процентов: 1-110 дней - 8%, 111-230 дней - 7%, 231-500 дней - 6%; указана средняя ставка за полный срок размещения вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов. Вклад участвует в бонусной программе лояльности «Копи Выгодно» (см. подробнее на сайте банка).
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
1 000 рублей; в течение первых 90 дней срока действия вклада
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
-
возможно
вкладчик вправе в течение срока хранения вклада ежемесячно частично отзывать со вклада сумму в размере не превышающем 10% от остатка вклада на 1-ое число месяца
- Досрочное расторжение
-
по ставке до востребования
по ставке 0,5% годовых
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 12.03.2018 14:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Уссури – Партнер+» в 4 городах России
3 391
Справочная информация
АО «Банк «Уссури»
- Адрес
-
680013, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 96а
- Отделения и банкоматы
-
в городе Хабаровск
- Телефоны
-
(4212) 45-07-00
Специальные предложения
по вкладам
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Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
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