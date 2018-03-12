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Уссури – Партнер+

Уссури, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,68%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
500 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
2 867
Ставка
6,68%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
500 дней
от 30 000 ₽ до 5 000 000 ₽ 6,68

три периода начисления процентов: 1-110 дней - 8%, 111-230 дней - 7%, 231-500 дней - 6%; указана средняя ставка за полный срок размещения вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов. Вклад участвует в бонусной программе лояльности «Копи Выгодно» (см. подробнее на сайте банка).

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
1 000 рублей; в течение первых 90 дней срока действия вклада
Частичное снятие
возможно
вкладчик вправе в течение срока хранения вклада ежемесячно частично отзывать со вклада сумму в размере не превышающем 10% от остатка вклада на 1-ое число месяца
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
по ставке 0,5% годовых
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 14:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Уссури – Партнер+» в 4 городах России
3 391
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Справочная информация
АО «Банк «Уссури»
Адрес
680013, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 96а
Отделения и банкоматы
в городе Хабаровск
Отделения 4 посмотреть на карте
Телефоны
(4212) 45-07-00

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