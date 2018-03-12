минимальная сумма

иные

3 000 рублей; проценты на сумму дополнительного взноса начисляются в зависимости от фактического срока нахождения денежных средств на вкладе: до 92 дней - по ставке вклада до востребования, 93-185 день - 4,1%, 186-371 день - 4,3%, 372-743 день - 4,5%, 744-1115 день - 4,7% годовых