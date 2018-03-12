Матрешка онл@йн
Русь, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
4,90%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
1116 дней
Основные характеристики
- выплата ежеквартально
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 604 ₽
Ставка
4,9%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1116 дней
|от 10 000 ₽
|4,9
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально
- Капитализация
- ежеквартально по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад открывается через устройство самообслуживания: банкомат, платёжный терминал, электронный кассир.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
3 000 рублей; проценты на сумму дополнительного взноса начисляются в зависимости от фактического срока нахождения денежных средств на вкладе: до 92 дней - по ставке вклада до востребования, 93-185 день - 4,1%, 186-371 день - 4,3%, 372-743 день - 4,5%, 744-1115 день - 4,7% годовых
- минимальная сумма
- иные
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ранее выплаченные проценты сохраняются
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через банкомат
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 20.02.2018 15:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Матрешка онл@йн» в 3 городах России
3 136
Справочная информация
ООО «Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь»
- Адрес
-
460014, г. Оренбург, пер. Шевченко, д. 7
- Отделения и банкоматы
-
в городе Оренбург
- Телефоны
-
(3532) 77-93-51
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