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Матрешка онл@йн

Русь, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
4,90%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
1116 дней

Основные характеристики

  • выплата ежеквартально
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
1 604
Ставка
4,9%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1116 дней
от 10 000 ₽ 4,9
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад открывается через устройство самообслуживания: банкомат, платёжный терминал, электронный кассир.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • иные
3 000 рублей; проценты на сумму дополнительного взноса начисляются в зависимости от фактического срока нахождения денежных средств на вкладе: до 92 дней - по ставке вклада до востребования, 93-185 день - 4,1%, 186-371 день - 4,3%, 372-743 день - 4,5%, 744-1115 день - 4,7% годовых
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
ранее выплаченные проценты сохраняются
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через банкомат
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
20.02.2018 15:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Матрешка онл@йн» в 3 городах России
3 136
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Справочная информация
ООО «Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь»
Адрес
460014, г. Оренбург, пер. Шевченко, д. 7
Отделения и банкоматы
в городе Оренбург
Отделения 9 Банкоматы 30 посмотреть на карте
Телефоны
(3532) 77-93-51

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