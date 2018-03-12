Персона Плюс (для клиентов, имеющих текущий счет)
Земский Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
6,70%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
250 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
138 ₽
Ставка
6,7%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|250 дней
|от 3 000 ₽
|6,7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад открывается клиентам - владельцам текущего счета, открытого в банке.
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
в зависимости от срока фактического нахождения средств на счете: до 30 дней - 0,2%, 31-60 дней - 4,5%, 61-90 дней - 5,5%, 91-180 дней - 6%, 181-249 дней - 6,25% годовых
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 19.02.2018 12:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Персона Плюс (для клиентов, имеющих текущий счет)» в 4 городах России
3 156
Справочная информация
ООО «Земский банк»
- Адрес
-
446001, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Ульяновская, д. 79
- Отделения и банкоматы
-
в городе Сызрань
- Телефоны
-
8 800 200-68-68 — единая справочная служба(8464) 98-54-54
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