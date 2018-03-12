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Персона Плюс

Земский Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
2,00%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
250 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
41
Ставка
2%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
250 дней
от 3 000 ₽ 2
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
в зависимости от срока фактического нахождения средств на счете: до 30 дней - 0,1%, 31-60 дней - 0,5%, 61-90 дней - 0,8%, 91-180 дней - 1%, 181-249 дней - 1,5% годовых
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
19.02.2018 12:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Персона Плюс» в 4 городах России
3 012
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Справочная информация
ООО «Земский банк»
Адрес
446001, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Ульяновская, д. 79
Отделения и банкоматы
в городе Сызрань
Отделения 9 Банкоматы 21 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-68-68 — единая справочная служба
(8464) 98-54-54

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