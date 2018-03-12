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Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях в зависимости от срока фактического нахождения средств на счете: до 30 дней - 0,1%, 31-60 дней - 0,5%, 61-90 дней - 0,8%, 91-180 дней - 1%, 181-249 дней - 1,5% годовых Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 19.02.2018 12:33

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.